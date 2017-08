Van dit agentschap geen eieren meer

Het eierenschandaal begint verdacht veel op de dioxinecrisis te lijken. Net als in 1999 werd ook nu veel te laat en onvolledig gecommuniceerd over een besmetting van de voedselketen. Net als toen dreigt de crisis een ramp te worden voor de pluimveesector, niet alleen in ons land, maar ook in de buurlanden. Net als toen schokt ze het vertrouwen van de burgers in de voedselveiligheid in dit land en bezorgt ze België een slechte reputatie in het buitenland. En net als achttien jaar geleden spint de oppositie garen bij deze ellende. Dat moet ze ook doen.

Omdat de kritiek op het FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) de voorbije dagen aanzwol, dacht het agentschap zondag de zaak te redden door mee te delen dat het al van in juni op de hoogte is van het schandaal en in stilte allerlei maatregelen heeft genomen. Wie al vragen had bij de communicatiestrategie van het FAVV, begrijpt er nu helemaal niets meer van. De enige die het in het weekend nog wilde opnemen voor het FAVV, was voormalig Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche. Voor de rest verbaast iedereen er zich over dat een orgaan dat moet waken over de veiligheid van ons voedsel – en dat in het leven werd geroepen na een vorig schandaal dat enorme schade heeft aangericht – zo klunzig te werk kon gaan. Uiteindelijk is het verhaal dan toch in de pers gekomen. Als dat niet was gebeurd, wisten we misschien nog altijd van niets.

De oppositie eist nu een bijeenkomst van de bevoegde Kamercommissie en roept meteen drie ministers op het matje. Het zouden er zelfs meer mogen zijn, maar laten we misschien bij het begin beginnen. Het FAVV is een agentschap dat ressorteert onder het ministerie van Landbouw. De landbouwers leveren zelf trouwens een financiële bijdrage om het agentschap zijn werk te laten doen. Als het dat niet doet, is de eerste die moet ingrijpen de minister van Landbouw. Dat is Denis Ducarme. Zijn naam is de voorbije dagen niet al te vaak gevallen omdat hij gewoon nog niets van zich heeft laten horen. Maar zondag was hij er dan toch met de mededeling dat hij aan het FAVV een omstandig verslag vraagt over de aanpak van de crisis. Van een minister van Landbouw mogen we in deze omstandigheden toch iets meer verwachten.

Zouden het agentschap en de minister zich nu niet beter eerst bezighouden met het bezweren van deze crisis? Alleen de meest duidelijke communicatie en de meest efficiënte aanpak van deze crisis kunnen de schade misschien nog enigszins beperken. Nadien moet haarfijn worden uitgezocht hoe dit is kunnen gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijkheid draagt.

Door Kris Vanmarsenille - hoofdredacteur Gazet van Antwerpen