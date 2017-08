Antwerpen - De intrede van tram 7 op het Eilandje in Antwerpen is twee keer uitgesteld, maar zaterdag was het dan toch zover. Voor het eerst in de geschiedenis van ’t Eilandje is er een tramverbinding met het stadscentrum.

Tram 7 rijdt via de kaaien en maakt een lus langs de Amsterdamstraat tot de Bataviastraat, de voorlopige eindhalte. Als alles volgens plan verloopt, rijdt de tram in het voorjaar van 2018 over de Londenbrug ...