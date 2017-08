In het Willemdok is zaterdagochtend vroeg het lichaam van een 58-jarige Deurnenaar gevonden. Alles wijst erop dat de man in het water terechtkwam na een avondje stappen. Er wordt verondersteld dat hij in het water wilde plassen en zich daarbij heeft misrekend.

Uit de verklaringen van enkele getuigen in de buurt bleek dat de man rond 1.30u al in het water viel. Op dat uur hoorden verschillende mensen, onder wie kapiteins van de jachten die in het dok aangemeerd ...