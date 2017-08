VIDEO. Reda Jaadi ziet wereldgoal stranden op deklat, paal én doellijn

Antwerp heeft zijn seizoensstart allesbehalve gemist. Een van de architecten van dat Deurnes succes is zonder meer Reda Jaadi. De Marokkaanse Belg, die pas overkwam van KV Mechelen, was niet alleen een gesel voor de Gentse verdediging. Hij scoorde ook op kundige wijze het winnende doelpunt én hij maakte ei zo na dé goal van het pas aangevatte seizoen.

De linksbuiten zag dat de Gentse doelman wat voor zijn doellijn stond, aarzelde niet en haalde verschroeiend uit vanop zo’n 35 meter van het doel. Yannick Thoelen was geklopt, maar het leer strandde op de onderkant van de deklat, kaatste vervolgens af tegen de binnenkant van de paal om via de doellijn weer het veld in te botsen. Pech voor Jaadi die anders een heuse wereldgoal op zijn naam zou hebben, maar de Brusselaar haalde nadien zijn gram met een fraai doelpunt (zie onder).