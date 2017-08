Zes Belgen na EK wielrennen met charter naar Rotterdam voor start BinckBank Tour

Het EK wielrennen zit erop. Maandag start al de BinckBank Tour, waar ook zes Belgen die aan het werk waren op het EK terug aan de bak moeten. Zij vlogen om 19u30 naar Rotterdam en rijden daarna richting hun hotel in Breda voor de start van de meerdaagse Belgisch-Nederlandse rittenkoers.

Edward Theuns (Trek-Segafredo), Nikolas Maes en Jasper De Buyst (Lotto Soudal), Jens Keukeleire (Orica-Scott), Bert Van Lerberghe (Sport Vlaanderen-Baloise) en Iljo Keisse (Quick-Step Floors) moesten zich zondag haasten meteen na de koers. Na een snelle douche in de mobilhome van de Belgische Wielerbond vertrok een bus op de parking aan de finish in Herning naar de luchthaven in Billund, zo’n 40 minuten rijden. Niet alleen de Belgen vertrokken met die charter, ook andere renners die maandag in de BinckBank Tour van start gaan, waren van de partij op de bus en het vliegtuig.

Na de busrit wacht de renners een trip met het vliegtuig naar Rotterdam. Daarna keert elk van hen terug naar het hotel van hun ploeg in de buurt van Breda, zo’n 45 minuten van de luchthaven. Maandag start dan de rittenkoers.

Van de Belgen vertoeven alleen Maarten Wynants, Jens Debusschere en Jelle Wallays zondagavond nog in Herning. Zij keren pas maandag huiswaarts.

Tiesj Benoot maakte vorig jaar als enige uit de Belgische EK-selectie nog de combinatie met de Eneco Tour. Hij zat daarvoor in de nacht van zondag op maandag 1.050 kilometer in de wagen. Peter Sagan maakte die reis ook, maar wel met een privéjet.