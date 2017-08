Lars de Jong wint wereldkampioenschap wielrennen

Wuustwezel -

Op het wereldkampioenschap wielrennen van de Internationale Federatie voor G-sporters in Drenthe is Lars de Jong (22) wereldkampioen op de weg geworden. Eerder deze week pakte hij ook al zilver op de tijdrit. De Jong reed weg in de laatste van vier ronden en hield uiteindelijk na 53,6 kilometer een dikke seconde voorsprong over op de Fransman Jeremy Texeira Pereira die tweede werd. Het brons was voor de Nederlander Joannathan Duinkerke.