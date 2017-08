Het gigantische kampioenfeest van maart ligt bij de Antwerpfans nog vers in het geheugen en bij roodwit zijn ze het feesten sindsdien nog niet verleerd. Na de onverwachte zege in Gent was het alweer euforie alom. Het bezoekersvak in de Ghelamco Arena sprong en danste en nadien ging het feestje gewoon verder in de catacomben en op de parking. Ook in supporterscafé Great Old ging het dak er figuurlijk af.