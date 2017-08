Organisatie tevreden met “optimistische” editie van Doelse Feesten

Beveren-Waas - De 43ste editie van de Doelse Feesten en de Scheldewijding trekken zondag meer dan 20.000 bezoekers. Dat zegt de organisatie, die spreekt van een “overrompeling” in een “optimistische sfeer”. Het is de eerste editie van het volksfeest sinds het dorp eind vorig jaar door de Raad van State officieel opnieuw als woongebied is erkend.

Elk jaar zakken sympathisanten af naar Doel, waar vandaag amper nog mensen wonen. Een stoet trekt door de straten van het Scheldedorp, waar voor de gelegenheid een rommelmarkt en andere activiteiten worden georganiseerd. In extremis kreeg de veerboot Doel-Lillo de toestemming om te varen, nadat de steiger eerst was afgekeurd.

De toekomst van het dorp is al vele jaren onzeker, maar dit jaar is dat anders. De Vlaamse regering zag haar plannen voor de havenuitbreiding in het water vallen na een beslissing van de Raad van State. Sindsdien worden alternatieven onderzocht voor het Saeftinghedok, waarvoor Doel oorspronkelijk moest wijken.