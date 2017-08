Thomas Luthi boekt in Tsjechië eerste zege van het seizoen in Moto2, Siméon 23e

De Zwitser Thomas Luthi (Kalex) heeft zondag de Grote Prijs motorsport van Tsjechië in de Moto2-klasse op zijn naam geschreven, dat is de tiende WK-manche van het seizoen.

Op het circuit van Brno haalde Luthi het van de Spanjaard Alex Marquez (Kalex) en de Portugees Miguel Oliveira (KTM). WK-leider Franco Morbidelli (Ita/Kalex) moest vrede nemen met de achtste plaats, onze landgenoot Xavier Siméon (Kalex) kwam als 23e over de streep. Door de hevige regenval in Brno werd de race in twee delen opgesplitst, zodat de racers van banden konden wisselen. Nadien werd er opnieuw gestart voor nog zes ronden.

In de WK-stand heeft Morbidelli nog slechts zeventien punten voorsprong op Luthi. Siméon is negentiende met zestien punten.