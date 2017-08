Govaert grijpt net naast brons op WK roeien bij junioren

Caitlin Govaert heeft zondag op de slotdag van het WK roeien voor junioren in het Litouwse Trakai met een vierde stek in de skiff bij de meisjes net naast het brons gegrepen. De pas zestienjarige Govaert eindigde in 08:04.75 op de vierde plaats en kwam iets meer dan twee seconden tekort voor het brons.

De Brusselse skiffeuse en haar coach Olivier Olbregts zorgden na drie knappe en tactische races ervoor dat het Belgische roeien op de slotdag van het WK naar een van de unieke hoogtepunten van het voorbije decennium mocht uitkijken: een medaillerace en dan nog in de prestigieuze skiff. Het was van 2008 geleden dat er nog een Belgische juniore bij de meisjes zich voor een A-finale kon plaatsen. De laatste Belgische medaille op zo’n WK voor junioren dateert al van in 1999 met Tim Maeyens in de skiff jongens.

Uitslag:

A-finale: 1e tot 6e plaats

1. Esther Briz Zamorano (Spa) 7:58.72

2. Megan Hancock (ZAf) 7:59.70

3. Margaux Bailleul (Fra) 8:02.54

4. Caitlin Govaert (Bel) 8:04.75

5. Alice Ekros (Zwe) 8:07.20

6. Lisa Gutfleish (Dui) 8:07.87

Caitlin Govaert (UN Bruxelles) sluit dit WK af met een 4e plaats op 29 deelneemsters.