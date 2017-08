Flipkens en Van Uytvanck allebei naar tweede kwalificatieronde in Toronto

Kirsten Flipkens (WTA 84) en Alison Van Uytvanck (WTA 104) hebben zich zaterdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde op het WTA-toernooi van het Canadese Toronto (hard/2.434.389 dollar).

22e reekshoofd Flipkens was in de openingsronde van de kwalificaties in twee sets te sterk voor thuisspeelster Layne Sleeth (WTA 1226), die een wildcard kreeg voor het toernooi: twee keer 6-2 na 1 uur en 4 minuten. In de tweede kwalificatieronde wacht met de Amerikaanse Christina Mchale de nummer 61 van de wereld en het tiende reekshoofd in de kwalificaties.

Ook Alison Van Uytvanck stoot door in Toronto. ‘Ali’ rekende in de eerste ronde af met de Zweedse Johanna Larsson (WTA 52) in drie sets: 5-7, 6-2 en 6-4 na 2 uur en 10 minuten. Een knappe zege, Larsson was het zesde reekshoofd in deze kwalificaties. In de tweede kwalificatieronde neemt ze het op tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 166). De winnaars van de derde kwalificatieronde komen op de hoofdtabel terecht. Er waren geen Belgen rechtstreeks geplaatst in Toronto.