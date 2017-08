Querrey eindwinnaar in Mexico

De Amerikaan Sam Querrey (ATP 24) heeft zaterdag het ATP-toernooi in het Mexicaanse Los Cabos (hard/637.395 dollar) op zijn naam geschreven.

In de finale haalde de 29-jarige Querrey, tweede reekshoofd in Los Cabos, het in drie sets van de verrassende Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 454): 6-3, 3-6 en 6-2 na 1 uur en 46 minuten. Kokkinakis had vrijdag in de halve finales voor een stunt gezorgd door het eerste reekshoofd, de Tsjech Tomas Berdych (ATP 14), uit het toernooi te kieperen.

Voor Sam Querrey was het de tiende titel in zeventien ATP-finales. Eerder dit jaar won hij - ook in Mexico - al het ATP-toernooi van Acapulco. Dankzij zijn zege keert hij voor het eerst sinds 2013 terug in de top twintig van het mannentennis.