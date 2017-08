VIDEO. Beachweekend Loenhout op recordkoers

Wuustwezel - Het Beachweekend van Chiro Loenhout zit op recordkoers. Vrijdagavond kwamen er 3.400 feestvierders en in de nacht van zaterdag op zondag lokte het Beachweekend zelfs 8.800 mensen, een absoluut record voor het evenement.

Vandaag gaat het Beachweekend zijn laatste dag in. Het podium van dertien meter hoog, een dwarsdoorsnede van een huis waarin verschillende kamers met meubilair zijn, is een absolute blikvanger. Ook de belichting, mét flamingo op het dak, is dit jaar nog knapper dan de voorgaande edities.