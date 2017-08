Kim Kardashian schaamt zich nog steeds voor deze foto op Instagram

Toen Kanye haar ten huwelijk had gevraagd, postte Kim Kardashian een foto op Instagram van de verlovingsring aan haar hand. Daar heeft de realityster nog steeds spijt van, en misschien niet om de reden die je zou verwachten.

Kim Kardashian wordt beschouwd als een van de grootste influencers op Instagram en Twitter maar heeft toch ook enkele fouten gemaakt op sociale media, geeft ze in een interview met beautyvlogger Patrick Starr toe. De foto die ze liever nooit online had gezet is een foto van vier jaar geleden met haar verlovingsring.

YES!!!

Kim Kardashian schaamt zich voor deze foto. Niet omdat ze de joekel van een verlovingsring laat zien die achteraf gestolen zou worden in een hotelkamer in Parijs, maar wel omdat ze spijt heeft van haar nagels. "Die foto was zoveel beter geweest met lange nagels...", zucht de realityster in het interview.

In het interview geeft Kim Kardashian nog toe dat lange nagels niet haar ding zijn. "Ik word er ongemakkelijk van en kan niet goed functioneren met lange nagels." Alleen op haar verlovingsfoto had ze toch liever een uitzondering gemaakt en met lange nagels geposeerd.