Een vliegtuig van het Amerikaanse leger is zaterdag neergestort in zee vlakbij de Australische oostkust. Er zijn nog drie inzittenden vermist, zo melden Australische media. Wellicht zijn ze niet meer in leven.

Het incident gebeurde met een MV-22 Osprey, gestationeerd in Okinawa in Japan. Het toestel was bezig aan een oefenvlucht en kwam in zee terecht toen het ging landen op een vliegdekschip. Er waren 26 mensen aan boord, van wie er 23 gered konden worden.