18.000 festivalgangers voor 13de editie Linkerwoofer: “Nieuw concept De Tent is een groot succes”

Linkeroever - Op Linkeroever zijn vrijdag en zaterdag in totaal zowat 18.000 muziekliefhebbers afgezakt naar Linkerwoofer. Het tweedaagse festival is aan zijn 13de editie toe en wist dit jaar onder meer Absynthe Minded, Magnus en Admiral Freebee te strikken. Voor het eerst stond er ook een tweede podium - De Tent - met onder meer opkomend talent zoals Hydrogen Sea, Pomrad en de Sparklehorse tribute band Glitterpaard.

Linkerwoofer staat al jaren garant voor een gezellig stadsfestival met artiesten van eigen - vaak Antwerpse - bodem en wordt dan ook door zowel de stad als het district Antwerpen financieel ondersteund, vooral ook omdat het erin slaagt een erg divers publiek aan te trekken - niet evident voor een pop- en rockfestival. Daarnaast is het ook een plaats waar beloftevolle lokale bands kunnen proeven van het grotere werk.

“Het nieuwe concept van De Tent is een groot succes gebleken”, zegt Stijn Doggen van Linkerwoofer. “Ze stond verschillende keren volledig vol en het leuke is dat we op dat tweede podium artiesten kunnen zetten zoals in de eerste jaren van Linkerwoofer, iets minder mainstream. Zo hebben we hier dankzij Kapitan Korsakov de eerste moshpit op Linkerwoofer ooit mogen meemaken. Dit is weer een nieuwe stap in het verhaal van het festival en we gaan hier zeker mee verder.”