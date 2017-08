Thomas Pieters na derde ronde terug op nummer een op Bridgestone Invitational

Thomas Pieters heeft met een derde ronde in 66 slagen, vier onder par, opnieuw de koppositie ingepalmd op het Bridgestone Invitational golftoernooi (WGC/9.750.000 dollar), dat plaatvindt op de Firestone golfbaan in het Amerikaanse Akron. Met een totaal van 201, negen onder, deelt hij de leiding met de Amerikaan Zach Johnson. Het duo heeft één slag voorsprong op de Australiër Scott Hend, die zaterdag slechts 63 slagen nodig had, goed voor de beste ronde van de dag.