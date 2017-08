Morioka lijkt matchwinnaar te worden voor W-Beveren, maar Mats Rits slaat terug

KV Mechelen is goed weggekomen met een punt op het veld van Waasland-Beveren. De Mechelaars kreunden onder de flitsen van de Japanner Morioka – goed voor twee goals - en zijn maatje Ampomah, maar met gelukje zorgde Mats Rits nog voor de gelijkmaker. Zo blijven beide ploegen na twee speeldagen achter met twee punten.

Bekijk hier vanaf 23 uur de samenvatting van de wedstrijd.

Ryota Morioka heeft nog maar twee wedstrijden in de Jupiler Pro League op z’n teller, maar meer had hij niet nodig om te tonen dat hij een absolute meerwaarde is voor onze competitie. Tegen KV Mechelen deed de Japanner de boel draaien bij Waasland-Beveren en met zijn twee goals zette hij die sterke prestatie nog wat meer in de verf. Het Waasland-Beveren van dit seizoen speelt fris en verzorgd voetbal en daar heeft Morioka een groot aandeel in.

Tegen KV Mechelen pakte hij al in minuut drie uit met een knappe steekpass op Zinho Gano. De lange spits talmde te lang en zijn schot was te zwak, maar de Japanse aanwinst bewees dat zijn knappe assist van vorige week geen toeval was. Beide ploegen speelden met lef en lieten de bal mooi rondgaan. Rond het half uur leverde dat ook voor KV Mechelen een zeer gevaarlijke kans op. Croizet dribbelde zich een weg langs enkele Wase verdedigers en zette goed voor. De inzet van Cobbaut werd door Jans met de hand van de lijn gehaald, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Enkele tellen later zette diezelfde Laurent Jans met een goede voorzet de Japanner Morioka op weg naar de 1-0.

Lang kon Waasland-Beveren niet genieten van die voorsprong, want al twee minuten later rondde Mats Rits in één tijd een knappe assist van Stefan Drazic af: 1-1. Malinwa kreeg voor rust zelfs nog de kans om op voorsprong te komen toen Drazic een doelpunt op een presenteerblaadje aanbood bij Schoofs, maar de middenvelder besloot recht op doelman Goblet.

Net als in de eerste helft schoot Waasland-Beveren ook na rust erg fel uit de startblokken. Dit keer wél met een doelpunt als resultaat. En dat kwam van wie anders dan… Ryota Morioka. Op aangeven van de al even flitsend spelende Opoku Ampomah tekende hij voor zijn tweede doelpunt van de avond.

Ampomah en Morioka bleven voor dreiging zorgen. Coosemans pareerde nog een schot van de Ghanees en een aanval via het dreigende duo werd nog te zwak afgewerkt door Gano en aan de overkant trapte de ingevallen Pedersen naast. Toch kon Waasland-Beveren ook nu de voorsprong niet vasthouden. Op schlemielige wijze zag het een vrijschop van Mats Rits van aan de zijlijn over alles en iedereen in doel verdwijnen: 2-2, ook voor Rits de tweede van de avond.

In het slot kreeg invaller Boljevic nog twee keer de kans op de winning goal voor Waasland-Beveren. Eerst trapte hij naast toen hij alleen voor doel opdook, wat later zweefde Coosemans zijn schot uit de bovenhoek.