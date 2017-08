Kim en Ronny Huybrechts struikelen in achtste finales

Kim en Ronny Huybrechts sneuvelden zaterdag in het Engelse Barnsley allebei in de achtste finales van het zeventiende toernooi in het Players Championship. Kim Huybrechts (PDC-13) moest met 6-4 de duimen leggen voor Justin Pipe (PDC-29), Ronny Huybrechts met 6-3 voor de Australiër Kyle Anderson (PDC-30).

Dimitri Van den Bergh (PDC-46) moest in de tweede ronde een zware 6-1 nederlaag ondergaan tegen Peter Jacques (PDC-60). Voor Mike De Decker (PDC-71) eindigde het al in de eerste ronde met een 6-2 nederlaag tegen Kevin Painter (PDC-45).

Anderson prikte tegen de oudste van de broers Huybrechts een nine-darter weg en ging op zijn elan door. De 29-jarige Australiër boekte zijn eerste PDC-zege door in de finale Painter met 6-2 te verslaan. Het was ook de eerste finale van een PDC-toernooi voor Anderson. Zes keer strandde hij in de halve finales.

Eerste ronde:

Kim Huybrechts (Bel/13) - Scott Darbyshire (Eng/161) 6-0

Kevin Painter (Eng/45) - Mike De Decker (Bel/71) 6-2

Dimitri Van den Bergh (Bel/46) - Rowby-John Rodriguez (Oos/44) 6-3

Ronny Huybrechts (Bel/43) - Adam Hunt (Eng/109) 6-2

Tweede ronde:

Kim Huybrechts (Bel/13) - Andy Jenkins (Eng/63) 6-3

Peter Jacques (Eng/80) - Dimitri Van den Berg (Bel/46) 6-1

Ronny Huybrechts (Bel/43) - Ryan Searle (Eng/84) 6-3

Derde ronde:

Kim Huybrechts (Bel/13) - Keegan Brown (Eng/55) 6-5

Ronny Huybrechts (Bel/43) - Jeffrey De Graaf (Ned/54) 6-3

Achtste finales:

Justin Pipe (Eng/29) - Kim Huybrechts (Bel/13) 6-4

Kyle Anderson (Aus/30) - Ronny Huybrechts (Bel/43) 6-3

Halve finales:

Kyle Anderson (Aus/30) - Michael Smith (Eng/9) 6-3

Kevin Painter (Eng/45) - Jermaine Wattimena (Ned/42) 6-3

Finale:

Kyle Anderson (Aus/30) - Kevin Painter (Eng/45) 6-2 .