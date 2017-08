Marten Van Riel knoopt bij rentree in Malmö opnieuw aan met zege

Marten Van Riel heeft zaterdag in het Zweedse Malmö zijn rentree gevierd met een overwinning in de tweede manche van de Europabeker sprinttriatlon.

De 24-jarige Kempenaar, die in Malmö zijn eerste wedstrijd afwerkte sinds de Olympische Spelen van Rio vorig jaar, legde de 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen af in 53:46. Daarmee hield Van Riel de Ier Constantine Doherty (53:55) en de Portugees Pedro Palma (54:02) achter zich. Op de voorbije Olympische Spelen werd hij zesde.

Van Riel, die out was met een breukje in het heiligbeen, wil zich nog plaatsen voor de World Triathlon Grand Final in Rotterdam en kon in Malmö rekenen op de hulp van Christophe De Keyser. De 24-jarige Leuvenaar, de beste Belg in de World Series, offerde zijn eigen kansen op voor Van Riel en werd uiteindelijk achttiende in 54:47. Thomas Jurgens (57:22) bezette de 45e plaats.

Bij de vrouwen kwam Kiara Lenaertz (1u02:15) als zevende over de streep. De zege was voor de Française Justine Guerard (1u01:12). .