VIDEO. Benteke scoort voor Crystal Palace in oefenpot

Crystal Palace heeft zaterdag zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Premier League afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen het Duitse Schalke 04. Rode Duivel Christian Benteke scoorde de gelijkmaker voor de “Eagles”.

Schalke 04 kwam op slag van rust op voorsprong via zomeraanwinst Pablo Insua. Iets voorbij het uur hing Benteke de bordjes in evenwicht. “Big Ben” profiteerde van een zwakke tussenkomst van doelman Ralf Fährmann. Het leer viel perfect voor Benteke, die in de duik de 1-1 tegen de netten kopte. In de slotminuten kreeg de Rode Duivel de kans om de wedstrijd te beslissen, maar oog in oog met Fährmann liet Benteke de 2-1 liggen. Coach Frank de Boer debuteert volgende week in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen het Huddersfield Town van Laurent Depoitre. Crystal Palace eindigde vorig seizoen op de veertiende plaats.

Januzaj speelt gelijk

De oefenpot tussen Watford en Real Sociedad op Vicarage Road eindigde op een doelpuntenloos 0-0. Bij de Spaanse bezoekers speelde Adnan Januzaj 68 minuten mee. Real Socieadad opent het seizoen in de Primera Division op 19 augustus met een verplaatsing naar Celta. Bij Watford ontbrak Christian Kabasele in de selectie. De Hornets ontvangen volgende week zaterdag het Liverpool van Simon Mignolet en Divock Origi. Watford wil beter doen dan zijn zeventiende plaats van de vorige campagne.

Defour op de bank bij Burnley

Burnley zag zijn oefenpot tegen het Duitse Hannover bij de rust voortijdig beëindigd worden. Duitse supporters gooiden met stoeltjes, waarop de politie besliste de oefenmatch af te blazen. Burnley leidde met 1-0, Steven Defour zat op de bank op Turf Moor.

Coach Vreven tankt vertrouwen met NAC Breda

Excelsior Rotterdam verloor op het veld van ADO Den Haag zijn laatste vriendschappelijke wedstrijd voor de nieuwe Eredivisie-campagne met 1-0. Bjorn Johnsen scoorde het enige doelpunt. Bij Excelsior speelde Anderlecht-huurling Wout Faes de hele wedstrijd, Jinty Caenepeel maakte het laatste halfuur vol. Excelsior opent volgende week zondag bij het Tilburgse Willem II. NAC Breda tankte met een 3-1 zege tegen tweedeklasser Almere City vertrouwen. Coach Stijn Vreven gaf een basisplaats aan Arno Verschueren. De Belgische verdediger voetbalde een uurtje mee. Promovendus NAC bezoekt volgende week zaterdag Vitesse. FC Twente, dat volgende week naar landskampioen Feyenoord moet, verloor zijn laatste oefenmatch tegen het Duitse Mainz 05. De Belgische doelman Jorn Brondeel werd twee keer gevloerd. VVV-Venlo, dat na vier seizoen terugkeert in de Nederlanse Eredivisie, en NEC hielden het op een 1-1 gelijkspel. Bij VVV kwam Leroy Labylle in de 72e minuut op het veld. “The Good Old” trapt zijn seizoen af tegen Sparta.