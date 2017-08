Lid van de Kardashian-clan biecht op: “door opvoeding kan ik me slecht verplaatsen in ‘gewone mensen dingen’”

Bekend zijn heeft ook zijn nadelen, zo toont Kylie Jenner in haar nieuwe realityshow ‘Life of Kylie’ aan.

Kylie Jenner werd al op erg prille leeftijd bekend. Nog maar negen jaar oud was ze toen ze voor het eerst verscheen in de realitysoap ‘Keeping Up With The Kardashians’. Ze werd in een mum van tijd bekend, en dat zorgde voor grote problemen. Haar opvoeding veranderde compleet. Van een normaal schoolmeisje, werd ze plots van school gehaald om thuisonderwijs te krijgen. “Ik heb nooit een eigen ‘prom’ gehad. Ik moest al mijn vrienden van vroeger defrienden toen ze zich aan het voorbereiden waren op hun ultieme galabal, het deed gewoon te veel pijn.”

“Omdat ik al zo jong met bekendheden geconfronteerd werd, voel ik me vaak een buitenstaander. Het is erg moeilijk om me in ‘gewone mensen dingen’ te kunnen verplaatsen.”