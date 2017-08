Marianne Vos kroont zich tot Europees kampioene wielrennen, D’hoore pas zesde

Marianne Vos heeft zich in het Deense Herning voor het eerst tot Europees kampioene bij de profs gekroond. In een spurt met drie was ze sneller dan de Italiaanse Bronzini en de Russin Zabelinskaja. Jolien D’hoore wachtte de pelotonspurt af en mistte zo de goede vlucht. Verder dan een zesde plaats geraakte het Belgische speerpunt niet.

In het regenachtige Herning gingen 120 renster de strijd aan voor de Europese titel op de weg. Op een zo goed als vlak parcours gingen de Belgische dames met Jolien D’hoore met een favoriete op de witte trui met Europese vlag van start. Het ideale scenario: een gesloten wedstrijd en een sprint op het einde waarin onze landgenote de maat neemt van het hele pak. Maar de weersomstandigheden maakten de wedstrijd hard. Zware regenval teisterde het vruowenpeloton in de eerste helft van de koers en ook de wind zorgde voor een constante dreiging op waaiers.

Lekke band D’hoore

De vrouwen zorgden voor een aangename koers. Door het gure weer viel de wedstrijd nooit helemaal stil. Slag om slinger werd er gedemarreerd. Onze landgenote Jessy Druyts probeerde weg te geraken. Zonder resultaat. Ook Ann-Sophie Duyk ging mee in één van de verschillende aanvalsgolven, maar onder impuls van de Nederlandse ploeg bleef het peloton samen.

Even opschudding op 32 kilometer van de finish. Belgische kopvrouw Jolien D’hoore maakte misbaar: lekke band achteraan. De Belgische kampioene wisselde evenwel snel van achterwiel en kon met hulp van wereldkampioene veldrijden Sanne Cant zonder veel problemen weer aansluiten in het peloton. Maar toch, in een ideaal scenario staat dit niet geschreven.

Geoliede machine

Terwijl de zon door de Deense wolken kwam piepen, reed een gevaarlijke groep van zeven rensters weg uit het peloton. Daarbij Marianne Vos, de Italiaanse dames Bronzini en Longo Borghini en de Poolse Pawlowska. Ook de Spaanse Gutierrez Ruiz, de Russin Zabelinskaja en de Duitse Becker glipten mee. Alle grote blokken waren dus vertegenwoordigt. Maar de Belgen? Die hadden zich laten verrassen en waren niet mee.

Het zevental nam snel een halve minuut op het peloton waar de organisatie ver zoek was. De voorsprong liep dan ook nog hoger op, tot maximaal driekwart minuut. Waren de eerste zeven plaatsen al weg? Niet helemaal. Op een stuk met zijwind waaide de snelle Spaanse Gutierrez Ruiz van de kopgroep terug tot in het peloton. De zes overblijvers werkten als een geoliede machine samen en leken de geprogrammeerde massaspurt te kunnen ontlopen.

Pools drama

Het peloton legde zich echter niet bij de feiten neer. Met nog vijftien kilometer voor de boeg namen de Belgische dames hun verantwoordelijkheid. Samen met de Franse ploeg en een Deense knabbelden ze beetje bij beetje aan de voorsprong. Op acht kilometer van de meet was de voorsprong geslonken tot een halve minuut. Was de onmogelijke terugkeer toch nog mogelijk?

Neen. In het peloton hadden ze zich vergaloppeerd in de achtervolging en ook de vele stoorzenders van de landen met een renster in de kopgroep bemoeilijkten het achtervolgingswerk. De nieuwe Europese kampioene zat bij de zes leidsters voorin. Maar op drie kilometer van de streep voldeed zich een Pools drama. Pawlowskareed tegen het achterwiel van de renster voor haar en kwam ten val. Bij die val moest de Becker te hard remmen waardoor ze ook voorin niet meer kon aansluiten. Zo bleven er vier rensters over die gingen strijden voor de Europese titel.

Foto: Photo News

Sprinten dan maar? Niet als het van de Zabelinskaja afhing. Onder de vod van de laatste kilometer versnelde de Russin. Vos en Bronzini ging mee en in de eindsprint ging de Nederlandse als eerste aan en toonde ze zich duidelijk sneller dan Bronzini. Zabalinskaja pakte het brons. In de pelotonspurt was de Française Fournier de snelste voor Dideriksen. Jolien D’hoore kon haar favorietenrol niet waarmaken en verlaat Herning met een zesde plaats.

Met de Europese titel vult Marianne Vos een hiaat op op haar zo al rijkgevulde palmares. Voor het eerst in haar profcarrière mag ze een jaar in de Europese trui rijden, die ze overneemt van haar landgenote Anna Van der Breggen.