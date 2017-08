Van donderdag 17 tot en met zondag 20 augustus 2017 landen de Eurofeesten in Geel! Foto: RR

Geel - Van donderdag 17 tot en met zondag 20 augustus 2017 landen de Eurofeesten in Geel!

Eurofeesten? Delegaties uit acht Europese landen komen om de vijf jaar naar Geel om er via tal van activiteiten kennis te maken met andere Europeanen en Europese culturen. Xanten (Duitsland), Tydavnet (Ierland) en Slatina Timis (Roemenië). Afvaardigingen uit Spanje, Italië, Portugal, Oostenrijk en Polen feesten ook mee.



Fiesta Europa en het feest op de Markt zijn niet te missen en ideaal om te combineren!



FIESTA EUROPA | Havermarkt: gezellige markt met lekkernijen uit de verschillende landen

Vrijdag 18/08: 12u tot 22u

Zaterdag 19/08: 10u tot 22u

Zondag 20/08: 10u tot 19u



FEEST OP DE MARKT

Vrijdag 18/08: 20.30u

- Promsconcert Geelse Centrumharmonie met gastoptreden van Jelle Cleymans

- DJ Groove Merchant



Zaterdag 19/08: 21.30u

- Bar Clochard

- DJ Maarten Vancoillie



Zondag 20/08: 21.30u

- Feestelijke afsluiter van de Eurofeesten met De Romeo’s

- DJ Herman van de Sport



SPEL ZONDER GRENZEN

Vrijdag 18/08 : 9u tot 17u | Axion Geel & terrein FC de Kevers



CONGRES

Zaterdag 19/08: 10u tot 16u | Fuifzaal de Waai

Congres over jongerenwerkloosheid



MIS

Zondag 20/08: 11u | Sint-Amandskerk

Internationale misviering



OPTREDENS

Zaterdag 19/08 en zondag 20/08: 13u tot 20u | Marktplein en Havermarkt

Optredens door deelnemende landen







Ontdek het volledige programma hier of volg ons event op facebook.



Toerisme & Stadsanimatie, Markt 1

toerisme@geel.be - 014 56 63 80