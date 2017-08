Reissite krijgt bakken kritiek om reclame met schaarsgeklede stewardessen

Een advertentie van een vliegtuigmaatschappij uit Kazachstan heeft voor de nodige ophef gezorgd op sociale media. In de video prijzen schaarsgeklede ‘stewardessen’ vluchten aan. “Onsmakelijk” en “beledigend voor vrouwen”, klinkt het onder meer online.

“Hallo, bij Chocotravel kun je een ticket voor mijn vliegtuig kopen”, zegt een model dat poseert als stewardess met een zwoele stem in de advertentie. “Of voor het mijne”, aldus een tweede. Wanneer de camera uitzoomt tot net boven hun borsten, zien we dat de vrouwen amper iets aan hebben. Vervolgens doen nog vijf andere schaarsgeklede modellen hun zegje. Terwijl de dames bijna volledig in beeld komen, zetten ze hun hoedje af en houden het voor hun geslachtsdeel. Over hun borsten loopt een balk met vluchtinformatie.

Chocotravel plaatste de video onder meer op YouTube en Facebook. De reacties waren minder positief dan de vliegmaatschappij waarschijnlijk gehoopt had. “Onsmakelijk”, reageert iemand op Facebook. Anderen noemen de reclame vrouwonvriendelijk, goedkoop en seksistisch. “Wat als dit je moeder of kleine zusje was? Hoe zou je je dan voelen”, vraagt nog iemand zich af.

De baas van Chocotravel biedt op Facebook zijn excuses aan als mensen zich gekrenkt voelen door de beelden. “De video is gedurfd en kan shockeren, maar we wilden niemand kwetsen en betreuren het als dat wel is gebeurd”, schrijft Nikolay Mazentsev. Hij lijkt de ontstane ophef echter niet te begrijpen. “De advertentie toont precies evenveel als wat je ziet op ieder strand of in het zwembad. Je valt toch ook geen meiden in korte broeken of in badpak aan?”

Bovendien kregen mannen dezelfde ‘behandeling’, stelt Mazentsev. Die video kun je hieronder zien.