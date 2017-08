CD&V-parlementslid wil einde aan "politieke spelletjes" rond eiercrisis

"Heb vertrouwen in het FAVV en stop met de politieke spelletjes op de kap van het Voedselagentschap". Dat zegt Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) in een reactie op de kritiek op de communicatie van het Voedselagentschap (FAVV) in de fipronil-crisis.

Oppositiepartijen Groen enSP.Avinden dat er dringend meer duidelijkheid moet komen over de impact van de mogelijk met fipronil besmette eieren in ons land. SP.A-voorzitter John Crombez nam vrijdag in ‘Terzake’ (Canvas) de communicatie van de regering en het Federaal Voedselagentschap FAVV over de eierencrisis op de korrel.

"Men zei dat er niets aan de hand is in België, maar de eieren worden wel uit de rekken gehaald bij de supermarkten. Er is echt duidelijkheid en communicatie nodig vanuit de regering en het Voedselagentschap", aldus Crombez. De SP.A-voorzitter verwees naar de dioxinecrisis uit 1999. "Dat begon ook zo met de boodschap van er is niets aan de hand en we kunnen niets zeggen."

Na Piet Vanthemsche (ex-FAVV en Boerenbond) heeft ook Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) het heel moeilijk met die kritiek. "Laat ons toch eens vertrouwen hebben in de deskundigheid van het Voedselagentschap. Laat dat agentschap zijn werk doen. Zij hebben de expertise in huis en kunnen de situatie het best inschatten op basis van risico-analyses. Zij zullen dus wel op het juiste moment communiceren en de juiste maatregelen nemen", zegt de CD&V"er.

"Ik zou dan ook willen oproepen om te stoppen met de politieke spelletjes en de politieke recuperatie op de kap van het Voedselagentschap", aldus nog Dochy, ook burgemeester van het landelijke Ledegem.