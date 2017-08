Man verliest woning en inboedel in hevige brand: “Ik heb niets meer”

In de Vlotgraslaan is vrijdagmiddag een woning volledig uitgebrand. Het vuur ontstond bij een tv-toestel. De bewoner belde zelf de brandweer, hij en zijn kleinzoon bleven ongedeerd. “Maar ik heb niets meer.”

Rond 12u ’s middags merkte Erik Verstraeten (70) dat zijn ­woning in brand stond. “Ik was net iets gaan halen in mijn garage toen ik de rookmelder hoorde afgaan”, zegt hij. “Ik ben maar een paar minuten weggeweest maar toen ik naar boven ging, stond ­alles al in lichterlaaie. Het vuur ontstond aan de tv. Ik kon niets doen, behalve de brandweer bellen. Die was hier zeer snel, maar alles is weg. Ik heb niets meer.”

De man liet zijn tranen de vrije loop. Zijn kleinzoon was ook aanwezig toen de brand uitbrak en ook hij bleef ongedeerd. De man heeft twee zonen, waarvan er een inwoont bij zijn vader. “Ik kan bij mijn andere zoon terecht. Hij zal ons helpen. Ongelooflijk hoe snel het is gegaan. Het is een ramp.”

Rookschade

De brandweer van Lebbeke was het snelst ter plaatse. “We waren bezig met een interventie met een autopomp op een andere plaats in Dendermonde”, zegt Chris Van Weyenberg. “We waren er met een volledige ploeg en konden onmiddellijk naar de Vlotgras-laan rijden. Daar zagen we vlammen aan de ramen op de eerste verdieping en nadien is het zeer snel gegaan. De brand was uitslaand en we hebben ons gefocust op het afleiden van het vuur, zodat de naastliggende woningen gespaard bleven. Dat is gelukt. Brandschade is er in de getroffen woning alleen op de eerste verdieping. De tweede heeft wel rookschade.”

De woning van Erik Verstraeten, een gesloten bebouwing, is compleet onbewoonbaar. Het dak van het huis is met de daken van de buurhuizen verbonden, maar door het kordate optreden van de brandweer is groter onheil vermeden. Het parket van Dendermonde stuurde een branddeskundige ter plaatse en liet al weten dat het om een accidentele brand gaat.