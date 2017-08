Havenfeesten zorgen voor drie dagen vertier

Ranst - De dode arm van het Netekanaal in Emblem vormt op vrijdag, zaterdag en zondag 18 tot en met 20 augustus weer het decor voor de Emblemse havenfeesten.

De feestelijkheden lokken over de drie dagen gespreid bijna tienduizend bezoekers. Op vrijdag begint het feest vanaf 20u. Er staat dan karaoke op het programma. De rommelmarkt kan u op zaterdag en zondag bezoeken en zaterdag wordt vanaf 22u afgerond met vuurwerk. Er is zoals elk jaar veel randanimatie met een klimmuur, springkastelen, kindergrime en kajakvaren. Ook rondvaarten met jachten of kajaks op het Netekanaal zijn mogelijk. Zondag wordt afgerond met een verrassingsoptreden. Wie met de auto komt kan een plaatsje zoeken in Rivierstraat.

http://www.jachthavenemblem.be