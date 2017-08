Vegetariërs zijn vaker depressief

Vleeseters staan positiever in het leven dan de gemiddelde vegetariër of veganist. Dat is, kort samengevat, de conclusie van recent onderzoek door de Britse Medical Research Council. Daarvoor werden net geen tienduizend mannen vergeleken. En wat bleek? Vegetariërs en veganisten scoorden op de ‘depressie-index’ bijna dubbel zo hoog.

Ook eerdere studies, zoals een Australische uit 2012, kwamen tot dezelfde conclusie: een lagere consumptie van rood vlees zou het risico op depressies en angst verdubbelen.

Vitamine B12 biedt de voornaamste verklaring. “Het is bekend dat een tekort daaraan gepaard kan gaan met depressies en stemmingswisselingen”, zegt Michaël Sels, hoofddiëtist aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “En ons lichaam kan B12 alleen uit dierlijke producten halen. Er zijn in die zin psychologische risico’s verbonden aan vegetarisme.”

Evenwicht

Mogen we dan concluderen dat vlees, vol B12, meer gelukkig maakt dan groenten en fruit? Die spelen vegetariërs immers wél in groten getale naar binnen. “Dat is zeker niet de juiste conclusie”, zegt Sels. “Een gezond eetpatroon, dat gelukkig maakt, is altijd een kwestie van evenwicht.”

Hoge vleesconsumptie is nooit aan te raden. “Ze heeft negatieve effecten voor de gezondheid en maakt absoluut niet gelukkig.”

Maar een heel aantal onderzoeken heeft wel aangetoond dat veel groenten en fruit eten alleen maar positieve gevolgen heeft. “Overgewicht neemt af en het uithoudingsvermogen neemt toe. Twee factoren die een sterke positieve impact hebben op geluksgevoelens.”

Recent Australisch onderzoek, uit 2016, bij meer dan 12.000 volwassenen, concludeert dat mensen die over een periode van twee jaar systematisch meer groenten en fruit gingen eten, daar gelukkiger van werden. Ze haalden meer voldoening uit het leven en voelden zich beter in hun vel.

Geen burgers, wel granen

“Denk dus zeker niet dat vegetariërs – of veganisten – geen voedingspatroon kunnen opstellen dat perfect gezond is”, zegt Sels. “Het is een kwestie van goede alternatieven vinden. We zien jammer genoeg te dikwijls dat mensen teruggrijpen naar allerhande vegetarische burgers en schnitzels, die vaker niet dan wel een goede vervanging zijn. Meestal is het gewoon samengeperste puree met een korst rond, vol zout en met veel verzadigde vetten. Een tekort aan B12 vang je daarmee niet op. Wel met, bijvoorbeeld, granen en sojamelk die verrijkt zijn met de vitamine.”

“Voedingsextremisme – bepaalde stoffen radicaal uitbannen – moeten we bestrijden”, concludeert Sels. “Dat is nooit gezond.”