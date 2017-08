Caitlin Govaert roeit zich naar finale op WK roeien voor junioren

Drie talentvolle Belgische jongeren mochten op de voorlaatste WK-dag de regattabaan op om te proberen een ticket voor de A-finale uit de brand te slepen. Marlon Colpaert en Tristan Vandenbussche meldden zich in hun dubbeltwee met de vijfde besttijd in de kwartfinaleraces, Caitlin Govaert deed het zelfs met de tweede snelste tijd van de twaalf overblijvende skiffeuses. Colpaert-Vandenbussche misten de A-finale op een haartje, Caitlin Govaert deed het wel met een opmerkelijke prestatie. Zij finishte als tweede en dat volstond ruimschoots om zondag voor de medailles te mogen knokken.

Marlon Colpaert (KRSN Oostende) en Tristan Vandenbussche (Brugse TR) behoorden als vice-Europese kampioenen uiteraard tot één van de voornaamste kanshebbers om één van de drie finaletickets op zak te steken. Het West-Vlaams duo loste in de vorige twee WK-races met een reekszege en een vijfde beste tijd in de kwartfinale perfect de verwachtingen van hun coach Jeroen Neus in. Zijn poulains namen van bij de start hun verantwoordelijkheid op en leidden na 250m. Vijftig meter verder namen de Australiërs Kennedy-Leverett het initiatief over en de Aussies zouden die tot op de meet niet meer afgeven. De Wit-Russen Laputsin-Zalaty, achtste op het WK voor junioren vorig jaar, voelden het gevaar aan en glipten in het zog van de Australiërs weg naar een veilige tweede plaats. Daarachter werd een strijd van het jewelste geleverd. Halfweg zakten onze landgenoten weg naar die onheilspellende vierde plaats. Op 500m leken Colpaert en Vandenbussche orde op zaken te zetten. Zij gingen de laatste 250m nog steeds in met een kleine voorsprong, maar de fel sprintende Fransen Davy en Izart hadden het zo niet begrepen. In de laatste 100m snelden ze onze landgenoten voorbij en pakten dus dat derde felbegeerde finaleticket. Colpaert en Vandenbussche moesten de kelk tot de laatste bittere druppel ledigen, want met hun tijd van 6:43.02 hadden de jonge Belgen in de andere halve finalerace een tweede plaats kunnen behalen en dus wel die A-finale gehaald. Nu moeten ze dus zondag om 9.15 uur in de B-finale aan de slag, waarin ze voor de zevende tot de twaalfde plaats zullen knokken.

Caitlin Govaert (UN Bruxelles) was dus de laatste atlete die België een A-finaleticket kon schenken. De Brusselse skiffeuse startte voorzichtig en kwam na 250m als vierde door. Na 500m gleed ze de Oostenrijkse Kristof vlot voorbij. Het bleef nog enkel opletten voor de Nederlandse Van Opzeeland, die dit jaar brons won op het EK voor junioren. Caitlin deed echter meer dan haar noorderbuur in het oog houden. Op iets meer dan 500m van het einde snoepte ze ook de tweede plaats af van de Duitse favoriete Gutfleish. De halve finalerace werd gewonnen door de Zuid-Afrikaanse Medag Hancock. Caitlin Govaert finishte als tweede en klokte de vierde snelste tijd van de zes finaleroeisters. Het Brusselse talent kan dus zondag om 12.45 uur BT een opvallende rol spelen in de strijd om het eremetaal.