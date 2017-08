Nog acht vermisten na overstroming Siberische diamantmijn

De Russische ordediensten zijn zaterdag nog op zoek naar acht vermisten nadat een diamantmijn in het oosten van Siberië overstroomde. Sinds zaterdag zijn nog negen mijnwerkers levend opgedoken.

Dat heeft een woordvoerder van staatsbedrijf Alrosa, dat de mijn in Sakha uitbaat, aangekondigd.

Het incident vond vrijdagochtend plaats op 210 meter diepte, in een oude groeve. Plots steeg het grondwater heel snel, waardoor enkele gangen overstroomden. Meer dan 130 mijnwerkers konden zich uit de voeten maken en werden naar de oppervlakte gehaald. Zeventien anderen werden vermist.

Sinds zaterdag zijn nog negen mijnwerkers levend opgedoken. Eén man moest opgenomen worden in het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar acht vermisten.

De stijging van het grondwater werd volgens Alrosa vermoedelijk veroorzaakt door ‘een ongecontroleerde stroom water, op zijn beurt veroorzaakt door de slechtere geologische omstandigheden’.