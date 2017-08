Man met tattoo in gezicht vindt enkel werk op kippenboerderij: “Voor die beestjes maakt het niets uit”

Het verhaal van Mark Cropp (19) uit Nieuw-Zeeland ging de wereld rond. De man wilde absoluut werk vinden zodat hij voor zijn dochtertje kon zorgen, maar één ding hield hem tegen: de tattoo op zijn gezicht. De man startte een laserbehandeling om de ‘DEVAST8’ van zijn gezicht te laten halen, maar zet die nu na één sessie al stop. En daar heeft hij naar eigen zeggen een goede reden voor.

“Hey, ik wil heel graag werken maar ik heb één ding dat mij tegenhoudt en dat is de tattoo op mijn gezicht”, schreef Mark enkele weken geleden nog op Facebook. “Ik zoek een job of werkplek die me wil aannemen.”

Dat bleek geen lachertje te zijn, gezien de grote tattoo op zijn gezicht. “Een werkgever zei tegen me: ‘Ik zou je geen werk geven met dat op je gezicht, ik zou zelfs geen tweede keer naar je kijken’”, vertelde Mark. “Andere mensen haalden gewoon hun schouders op en lachten naar me.”

Zijn oproep haalde internationale media en Mark kwam in contact met iemand die de tattoo - die een groot deel van zijn gezicht inneemt - weg zou halen via een laserbehandeling. De eerste sessie vond eind vorige maand plaats, maar een volgende sessie zal er dus niet komen. Mark heeft werk gevonden.

Kippenjager

Mark kan aan de slag in een kippenbedrijf als ‘kippenjager’. Zijn job is de kippen te vangen en dat gaat hem goed af. Zo goed, dat hij afziet van een verdere laserbehandeling. “De kippen zitten niet in met mijn gezicht”, legt hij uit. “Voor die beestjes maakt het niet uit of ik een tattoo heb of niet.”

De laserkliniek stelde voor om een korte pauze in de lassen, maar Marks besluit staat vast: de behandeling wordt helemaal stopgezet. Ook zijn vriendin staat achter die beslissing. “Hij is echt blij dat hij werk heeft. Eindelijk kunnen we vooruit met ons leven. Ik ben de tattoo al zo gewoon, dat ik het niet erg vind dat hij ze laat staan.”

Dronken bui

Vorig jaar liet Mark zijn gezicht in een dronken bui tatoeëren onder invloed van zijn broer. De twee belandden samen in de cel in 2015 nadat Mark een mes getrokken had tegenover een toerist die niet wilde doorgaan met een valse drugsdeal. Het was de broer van Mark die hem overtuigde de tattoo te nemen zodat de andere gevangenen hem niet meer zoveel problemen zouden bezorgen.

De tattoo moest eigenlijk veel kleiner zijn langs zijn kaaklijn, maar Mark en zijn broer lieten zich meeslepen nadat ze zelfgestookte alcohol gedronken hadden op basis van appel, suiker en brood. “Voor ik het wist had ik dit op mijn gezicht. Het was gezwollen als een pompoen”, vertelde Mark. De tattoo spelt “DEVAST8”, volgens Mark zijn bijnaam en niets bende-gerelateerd.