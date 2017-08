Nafi Thiam is goed begonnen aan haar medaillejacht op het WK atletiek. Op het eerste onderdeel van de zevenkamp, de 100 meter horden, liep ze een tijd van 13’54”. Dat is precies twee honderdsten boven haar persoonlijk record. Daarmee was Thiam vierde in haar reeks en scoorde ze 1044 punten.