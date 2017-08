Belgian Lions vanavond versus Duitsland

De Belgian Lions werken vanavond (18 uur, rechtstreeks op Eleven Sports 2) in Erfurt een oefeninterland tegen Duitsland af. In de selectie van bondscoach Eddy Casteels zitten onder meer Axel Hervelle, Jonathan Tabu, Quentin Serron, Kevin Tumba en Pierre-Antoine Gillet. Bij Duitsland zijn onder meer NBA-spelers Dennis Schröder (Atlanta Hawks) en Daniel Theis (Boston Celtics) de blikvangers. Zondag reizen de Belgian Lions door naar Tenerife waar wedstrijden tegen Tunesië en Spanje op het programma staan.

De Lions openen op 1 september het EK in Istanbul. Belgian Lion Retin Obasohan (24) verlaat het Italiaanse Avelino en trekt naar het Duitse Oettinger Rockets. Na collega Lion Maxime De Zeeuw (Oldenburg) is hij de tweede Belg in de Bundesliga. Obasohan speelt vanavond met de Lions in de zaal van Oëttingen Rockets.