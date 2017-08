Laura Gonzalez Escallon 48e na tweede ronde British Open

Laura Gonzalez Escallon heeft vrijdag met een tweede opeenvolgende ronde in 71 slagen, één onder par, twee plaatsjes winst gemaakt op het Women’s British Open golftoernooi (Major/3.250.000 dollar), dat wordt betwist op de Kingsbarns golfbaan in het Schotse St. Andrews. Ze is nu 48e.

De 26-jarige Waals-Brabantse putte op de eerste parkoershelft birdies op de holes twee en zeven. Op de twaalfde hole moest de nummer 139 van de wereld een bogey incasseren. Gonzalez Escallon, die vrijwel zeker is van haar LPGA tourkaart voor het volgende seizoen, telt in de tussenstand negen slagen meer dan de Kim In-Kyung. Die 29-jarige Zuid-Koreaanse, die de voorbije twee maanden twee toernooien won op de Amerikaanse LPGA Tour, nam de leiding met een ronde in 68 slagen, De Engelse Georgia Hall en de Amerikaanse Lexi Thompson delen op twee slagen de tweede plaats. De Amerikaanse Michelle Wie, na een eerste ronde in 64 slagen nog leider, had voor haar tweede ronde 76 slagen nodig en tuimelde naar de 21e plaats.

Stand na de tweede ronde:

1. Kim In-Kyung (ZKo) 133=65-68 -11

2. Georgia Hall (Eng) 135=68-67

. Alexis Thompson (VSt) 135=67-68

4. Ally McDonald (VSt) 136=68-68

5. Mo Martin (VSt) 137=70-67

. Jang Ha Na (ZKo) 137=69-68

. Choi Chella (ZKO) 137=67-70

. Jodi Ewart Shadoff (Eng) 137=67-70

9. Thipada Suwannapura (Tha) 138=71-67

. Feng Shanshan (Chn) 138=71-67

. Moriya Jutanugarn (Tha) 138=70-68

. Megan Khang (VSt) 138=69-69

. Anna Nordqvist (Zwe) 138=68-70

...

21. Michelle Wie (VSt) 140=64-76

48. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 142=71-71