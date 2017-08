Pieters verliest leidersplaats op Bridgestone Invitational: “Moeilijke en lange dag, maar kijk uit naar het weekend”

Thomas Pieters heeft na een ronde van 70 slagen de koppositie moeten afgeven op het Bridgestone Invitational golftoernooi (WGC/9.750.000 dollar), dat wordt betwist op de Firestone golfbaan in het Amerikaanse Akron.

Pieters startte met een bogey op de eerste hole en dit na een 3-putt. Op de tweede hole zette hij, met een birdie van pakweg vier meter, de scheve situatie recht. De 25-jarige Antwerpenaar vond in tegenstelling tot de eerste ronde vlotter de fairways, maar echt gemakkelijke birdie kansen kreeg hij niet. Op de tiende hole landde de bal bij zijn tweede slag pakweg 1,3 meter van de cup wat zich vertaalde in een birdie. Op de vijftiende hole, een par drie, sloeg hij de bal na zijn afslag in de bunker. Na een moeilijke slag moest hij een bogey op zijn kaart schrijven. Op de zeventiende en achttiende hole kreeg Pieters nog twee birdie kansen, maar hij miste.

In de tussenstand sloot de nummer 34 op de wereldgolfranglijst dag twee af op de tweede plaats. Pieters telt nu met zijn totaalscore van 135 slagen, vijf onder par, twee slagen meer dan de Amerikaan Jimmy Walker, die met zijn ronde van 65 slagen de beste score van de dag neerzette. De derde plaats op drie slagen van de leider wordt gedeeld door de Japanner Hideki Matsuyama, de Amerikaan Zach Johnson en de Noord-Ier Rory McIlroy.

“Alles liep vrij vlot vandaag”, opende Pieters na afloop. “Ik raakte de bal veel beter dan gisteren waardoor ik weinig in de problemen kwam. Ook bij het putten liep het vrij vlot. enkel aan het einde van mijn ronde liet ik enkele goed birdie kansen liggen. Het was overigens voor iedereen een moeilijke en lange dag. Door de onstabiele weersomstandigheden moesten we meerdere keren het spel stilleggen en wachten op beterschap. Maar ik kijk toch al uit naar het weekend.”

De stand na de tweede ronde op de Bridgestone Invitational in het Amerikaanse Akron:

1. Jimmy Walker (VSt) 133=68-65 -7

2. Thomas Pieters (Bel) 135=65-70

3. Hideki Matsuyama (Jap)136=69-67

. Zach Johnson (VSt) 136=69-67

. Rory McIlroy (NIe) 136=67-69

6. Jason Day (Aus) 137=71-66

. Alexander Noren (Zwe)137=69-68

. Charley Hoffman (VSt)137=68-69

. Adam Hadwin (Can) 137=68-69

. Jordan Spieth (VSt) 137=67-70

. Russell Knox (Sch) 137=66-71