Amerikaan Werenski is nieuwe leider op Barracuda Championship

De Amerikaan Richy Werenski heeft zich dankzij een tweede ronde van 66 slagen naar de kop van het klassement gegolfd op het Barracuda Championship golftoernooi (PGA/3.300.000 dollar), dat plaatsvindt op de Montreux golfbaan in het Amerikaanse Reno.

De 25-jarige Amerikaan, die op zoek is naar een eerste overwinning op de PGA Tour, zette een tweede ronde neer van 66 slagen, zes onder par en dit na zes birdies en één eagle waartegen hij twee bogeys op zijn kaart moest schrijven. Het leverde Werenski vijftien punten op.

Het toernooi in Reno wordt namelijk gespeeld naar een aangepast Stableford systeem, waar een birdie goed is twee punten en een eagle vijf punten opleverd. Bij een bogey en een dubbele bogey moeten er respectievelijk één en drie punten in mindering gebracht worden. Werenski telt met zijn totaalscore van 26 punten twee punten voorsprong op de Australiër Stuart Appleby.

Stand na de tweede ronde op het Barracuda Championship in het Amerikaanse Reno:

1. Richy Werenski (VSt)26=11+15

2. Stuart Appleby (Aus)24=14+10

3. Greg Owen (Eng)23=9+14

. Luke List (VSt)23=11+12

. Ben Martin (VSt)23=13+10

. Dicky Pride (VSt)23=13+10

7. Derek Fathauer (VSt)21=7+14

8. Joel Dahmen (VSt)20=10+10

. Tom Hoge (VSt) 20=11+9

. Tyrone Van Aswegen (ZAf)20=11+9

. Rick Lamb (VSt)20=13+7