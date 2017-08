Hesbois moet inpakken op Finnish Challenge

Kevin Hesbois heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindfase op het Finnish Challenge golftoernooi (Challenge Tour/€ 180.000 euro), dat plaatsvindt op de golfbaan van het Finse Vierumäki.

De 26-jarige Mechelaar, die een slechte eerste ronde neerzette van 79 slagen, deed op dag twee zeven slagen beter. Naast vier birdies, een bogey en een triple bogey, kwam hij uit op 72 slagen, par. Met zijn totaalscore van 151 slagen telde hij tien slagen te veel om de cut te halen.

De leiding in Vierumäki is voor de Welshman Rhys Enoch die met een score van twaalf onder par, één slag beter af is dan de Zweed Christofer Blomstrand en de Engelsman Paul Howard. Hesbois moest net als een aantal andere spelers zijn tweede ronde zaterdagmorgen afwerken. Vrijdag werd het toernooi namelijk stilgelegd wegens de aanhoudende regenval.

Stand na tweede ronde:

1. Rhys Enoch (Wal) 132=67-65 -12

2. Christofer Blomstrand (Zwe) 133=68-65

. Paul Howard (Eng) 133=68-65

4. Sami Valimaki (Fin) am. 134=69-65

. Simon Forsström (Zwe) 134=68-66

-----------------------------------------

145. Kevin Hesbois (Bel) 151=79-72