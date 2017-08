Mechelaars zijn bijna met 86.000

Mechelen - Mechelen telt bijna 86.000 inwoners. Dat blijkt uit cijfers die de stad heeft vrijgegeven. De stijging komt vooral van inwijkelingen.

Tot en met eind juni werden er in de Dijlestad precies 500 baby’s geboren, 72 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Daartegenover staat een stijging van de overlijdens: 389, terwijl het er in de eerste zes maanden van vorig jaar nog 353 waren.

Tijdens het eerste semester van dit jaar werden er in het stadhuis ook iets meer huwelijken voltrokken: 389, of 36 meer dan in de eerste helft van 2016.

“Ondanks het iets minder aantal geboortes blijft het aantal inwoners in onze stad almaar stijgen. We zitten nu al aan bijna 86.000 Mechelaars. In 1990 waren dat er zo’n 75.000, vorig jaar nog net geen 85.000. Dit geeft duidelijk aan dat Mechelen als centrumstad een positieve aantrekkingskracht uitstraalt waar het aangenaam wonen is”, zegt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA).