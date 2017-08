Cultuurplein loopt vol voor Dijlefeesten

Mechelen - In het centrum van Mechelen zijn vrijdagavond de Dijlefeesten van start gegaan op hun nieuwe locatie op het Cultuurplein. Vanavond is Kenji Minogue de grote naam op de affiche.

De Mechelaars hadden het gisterenavond voor het uitkiezen. Aper’eau streek neer op een aparte locatie, de speeplaats van het Sint-Romboutscollege. Ook de terrasjes waren druk bezet. Onder meer op de Grote Markt, waar op het zandstrand nog tot en met zondag het jaarlijkse Sporten onder den Toren wordt georganiseerd, een beachvolleytornooi.

De organisatie van de Dijlefeesten zette het hoofdpodium voor de 42ste editie neer op het Cultuurplein. Dat liep vrijdagavond al meteen aardig vol, tot in de late uurtjes. Vanavond gaan de deuren op om 17u. Op de affiche: High Hi (18u), Dvkes (19.30u), Pomrad (21u), Kenji Minogue (22.30u) en omstreeks middernacht als afsluiter op het hoofdpodium My Baby.

Al gaat het feest nog door tot een stuk in de nacht, want ook in de kerk van het Cultuurcentrum wordt een programma aangeboden. Daarvoor werkt de organisatie samen met ongehoord en lunar neemt vanaf 23.30u de after party voor zijn rekening.

