Fruitgroep is files beu en brengt ananas per schip van Antwerpen naar Brussel

De snel groeiende groente- en fruitgroep Achiel De Witte laat dinsdag voor het eerst een lading ananassen met een lijndienst in de binnenvaart van Antwerpen naar Brussel brengen.

Met een vrachtwagen vanuit de Antwerpse haven, langs de Antwerpse Ring en via de Brusselse Ring en Vilvoorde op een regenachtige dag tot de haven van Brussel. Een vrachtwagenchauffeur zou voor minder klamme handjes krijgen. De groente- en fruitgroep van Temsenaar Achiel De Witte is die dagelijkse nachtmerrie beu.

Dinsdag wil de groep voor het eerst een uit Costa Rica vers aangevoerde lading ananassen niet langer per vrachtwagen, maar wel per binnenschip van Antwerpen naar Brussel transporteren. Het centrale importcentrum van Groep Achiel De Witte ligt daar immers op amper honderd meter van de haven.

Eén koelcontainer

Voorlopig gaat het, volgens marketingdirecteur Stijn Vermoere, om slechts één koelcontainer. Die wordt op een bestaande binnenvaartlijndienst tussen de Antwerpse haven en Brussel meegegeven. Allicht gaat het om ananassen die met een fruitschip worden aangevoerd naar de Antwerpse depots van Belgian New Fruit Wharf (Sea-Invest).

Achiel De Witte begon in 1969 met een groentekraam. Vandaag realiseert zijn groep een omzet van 250 miljoen euro met 615 medewerkers, verspreid over een hele rist bedrijven. Eén daarvan is de Antwerpse overdekte markt Criée in de Van Wesenbekestraat.