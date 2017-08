De knip velt hotel Colombus

Antwerpen - De knip in de Leien en zeker de voorbereidende werken hebben al minstens één slachtoffer geëist. In alle stilte werd vorige maand het hotel Colombus in de Frankrijklei, schuin tegenover de opera, failliet verklaard.

Het hotel was wat onderkomen met nog amper vier werknemers. “Het is doodgebloed met als finale doodsteek de knip”, zegt curator Chris ­Hendrickx. “Men wist al jaren dat deel twee van de werken er zat aan te komen. Dan ga je niet meer investeren, met het vooruitzicht van anderhalf jaar stil te liggen.”

De eigenaar is een investeringsfonds. Het is dus de huurder die failliet is verklaard. “Ik kan alleen het passief afhandelen. Activa zijn er niet meer. En een nieuwe huurder of eigenaar vinden? Begin maar: je hebt daar de komende jaren anderhalve meter voetpad en een reusachtige bouwput.”