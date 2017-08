Bewusteloze man op tram pas na zeven uur opgemerkt: drugs in het spel?

Een doodzieke man heeft donderdag meer dan zeven uur bewusteloos op tram 24 gezeten voor er iemand ingreep. Zijn toestand is uiterst kritiek. “Onze chauffeur heeft correct gehandeld”, klinkt het bij De Lijn.

Het was een passagier op tram 24, ter hoogte van de Franklin Rooseveltplaats, die donderdagnamiddag alarm sloeg. Helemaal achteraan de hermelijntram zat een man die geen teken van leven meer gaf en een eigenaardige kleur had. Dat was om 14.40u. De chauffeur verwittigde onmiddellijk het controlecentrum van De Lijn met een noodoproep, waar ze de medische diensten verwittigden.

Controleurs van De Lijn in de buurt die de oproep hadden gehoord, gingen meteen hulp bieden. Brandweerlui die net achter de tram reden, zagen de commotie. Ook zij schoten te hulp en begonnen de reanimatie. Toen de medische diensten ter plaatse kwamen, namen ze het over en reanimeerden ze het slachtoffer in de ziekenwagen, waarna de ­27-jarige man naar het Middelheimziekenhuis werd gebracht.

Gisteravond verkeerde hij nog steeds in uiterst kritieke toestand. Volgens de laatste informatie is het heel onduidelijk of de man het zal overleven. Hij zou een ­drugsverleden hebben en was volgens onze informatie ook recent ­hervallen.

Camerabeelden

Opvallend is dat de man al rond 7u was opgestapt. Dat blijkt uit de analyse van de camerabeelden die in de tram werden opgenomen. “Vrijwel meteen leek hij in een diepe slaap te vallen en niets aan zijn houding deed anders vermoeden. Hij zat met zijn handen in elkaar geschoven. Op de beelden is duidelijk te zien dat verscheidene reizigers de man opmerkten, maar wellicht gingen ze ervan uit dat hij sliep”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert.

Dat het zo lang duurde vooraleer de man werd opgemerkt, leidde tot verontwaardigde reacties op de sociale media. Heel wat reizigers vinden dat de tramchauffeur de zieke man had moeten opmerken. Maar volgens vervoermaatschappij De Lijn handelde de chauffeur correct.

“De chauffeur die van dienst was toen de man opstapte, werd kort na de middag afgelost door een collega”, zegt woordvoerder ­Joachim Nijs van De Lijn. “Die overdracht gebeurde op het net en dus niet in de stelplaats. Als onze chauffeurs na hun shift naar de stelplaats rijden, controleren ze de tram op achtergelaten voorwerpen en achtergebleven reizigers. Maar tijdens de ritten zijn zulke controles niet gebruikelijk. Toen onze chauffeur op de hoogte werd gebracht, heeft hij meteen een noodsignaal gestuurd. Zoals het hoort.”