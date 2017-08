Duizenden liters fipronil in Kempen afkomstig uit Roemenië

De insecticide fipronil die illegaal aan de klassieke reinigingsmiddelen voor kippenstallen werd toegevoegd, werd in grote hoeveelheden vanuit Roemenië naar Poultry-Vision in Weelde (Ravels) gebracht. Het Kempense bedrijf vormt de spil van de hele eiercrisis in België én onze buurlanden.

Zaakvoerder Patrick R. van Poultry-Vision zit steeds meer in nauwe schoentjes. In zijn bedrijf werd op 20 juli op last van een Antwerpse onderzoeksrechter een huiszoeking uitgevoerd. Daarbij namen de speurders stalen van producten mee en ook de boekhouding van het bedrijf werd in beslag genomen. Patrick R. betwist elke betrokkenheid in het schandaal.

Speurders van de federale gerechtelijke politie van Turnhout vonden op 1 augustus in een loods in Baarle-Hertog, toebehorend aan Patrick R., nog eens 6.000 liter fipronil. De zaakvoerder zal met een heel goede uitleg moeten komen waarom hij zulke enorme hoeveelheden van het toxische product in die afgelegen schuur stockeerde. Het gerecht heeft aanwijzingen dat die opslag in de dagen of uren vlak voor de huiszoeking in Weelde gebeurde. Dat roept dan weer de bedenking op of Patrick R. onraad rook?

Boekhouding

De in beslag genomen boekhouding van Poultry-Vision kan opheldering verschaffen over de herkomst van het product. Wie 6.000 liter fipronil kan vergaren – een paar druppeltjes op de luizenband van een hond of kat zijn voldoende om efficiënt te zijn – moet haast zeker in het buitenland zijn gaan aankloppen. In eerste instantie dacht het gerecht aan de import van goedkope fipronil uit China. Maar dat zou een luchttransport gevergd hebben, toch niet evident bij dergelijke hoeveelheden. Over land, vanuit Roemenië, is veel makkelijker.

Chickfriend

De vraag die voor het gerecht bovenaan de lijst staat, is wáár de vermenging van de fipronil met de normale bestrijdingsmiddelen is gebeurd. De advocaat van zaakvoerder Patrick R. betwist niet dat zijn cliënt het middel heeft aangekocht, maar zegt dat hij het zeker niet heeft vermengd met andere middelen. Dat laatste zou ook gebeurd kunnen zijn door het bedrijf Chickfriend uit het Nederlandse Barneveld, dat bloedluis in kippenstallen bestrijdt.

Chickfriend, dat zelf nog niet reageerde maar wel onmiddellijk zijn website offline haalde, zou volgens diverse Nederlandse pluimveebedrijven de oorzaak zijn van de problemen bij onze noorderburen. Het was Poultry-Vision uit Weelde dat de stalreiningsmiddelen aan ChickFriend leverde.

De Volkskrant meldde afgelopen woensdag dat Chickfriend mogelijk in juni 2016 al middelen met te veel fipronil zou hebben gebruikt in Nederlandse kippenstallen. In ons land hebben de speurders aanwijzingen dat de import van fipronil teruggaat tot 2014.