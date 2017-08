Al jaren ongrijpbaar, nu per toeval van luxejacht geplukt

Italiaanse carabinieri hebben donderdag de Nederlandse miljardair Frank Zweegers (56) van zijn luxejacht Unicorn geplukt, op vraag van het gerecht in Dendermonde. Zweegers was jarenlang ongrijpbaar. De vastgoedmagnaat wordt ervan verdacht de gewezen Brusselse politiebaas Glenn Audenaert (61) tienduizenden euro’s steekpenningen te hebben toegestopt. Het onderzoek naar corruptie, omkoping en witwassen loopt al vijf jaar.

Een wild feestje was het geweest op het mondaine Capri, in de nacht van woensdag op donderdag. Frank Zweegers (56) had er fijn gedineerd en verkeerde in het gezelschap van vijf familieleden die op zijn ...