IN BEELD. Zo ziet Jan Schepens eruit als Peter Paul Rubens

Musicalacteur Jan Schepens (46) kruipt volgende zomer in de huid van Peter Paul Rubens tijdens het nieuwe megaspektakel in het kasteel van prins Simon de Merode. De ticketverkoop start vandaag, zaterdag. Hoe lang duurt het om van Jan Schepens Rubens te maken? “Ik ben al wel een en ander gewoon. Bijvoorbeeld met Beauty en the Beast duurde het ongeveer een uur om van mij een beest te maken. Nu lukte het in 30 à 40 minuten”, lacht hij.