Bizons en de doodstraf: zo rebelleert Polen tegen Europa

In amper een week tijd is Polen twee keer zwaar op de vingers getikt door Europa. Voor de kap van het laatste oerbos op het continent en voor de verwoede pogingen van de politiek om justitie in haar greep te krijgen. Eerder botste het al met het land door het weigeren van vluchtelingen. En zo dreigt Polen de paria te worden van de Europese Unie. Of de luis in de pels, al naargelang de invalshoek. Wat is er aan de hand met het land, waarvan de inwoners zich onder alle burgers het meest Europees vinden, maar waarvan de regering het niet kan nalaten de EU te negeren en uit te dagen?