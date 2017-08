Amerikanen bevrijden Wommelgem tijdens re-enactmentkamp: “Dit is niet zomaar ‘soldaatje spelen’”

Wommelgem - In Ieper draaide vorige week alles rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In het Fort van Wommelgem doet de vereniging Historical War Wheels dit weekend de tweede wereldbrand herleven. Er wordt geen schot gelost of haar gekrenkt, maar alle defilerende voertuigen, wapens en uniformen zijn wel écht.

Een Amerikaans militair kamp anno 1944, ergens achter de linies, na de landing in Normandië. In het militaire jargon wordt dat Peover Camp genoemd. De voorbije dagen kreeg het opnieuw vorm, niet in West-Frankijk, ...