Bus maakt noodstop: negen kinderen gewond

De bus was net vertrokken aan ’t Weyneshof Foto: Theo Derkinderen

Bonheiden - Negen kinderen zijn gisteren gewond geraakt toen hun bus een noodstop moest maken voor een auto. Alle slachtoffers mochten het ziekenhuis gisteravond alweer verlaten.

De gelede bus was nog maar net vertrokken bij de speelpleinwerking van ’t Weyneshof in Rijmenam en bracht de kinderen naar de verschillende haltes tussen Rijmenam en Mechelen. “Alles samen zaten er 93 kinderen en verschillende begeleiders op de bus”, zegt waarnemend burgemeester Karoline Huibers (N-VA). “Vlak bij bakkerij Carl moest de bus plots vol in de remmen voor een auto die van de parking kwam gereden. Tot een aanrijding kwam het net niet, maar door het hevige remmanoeuvre vlogen verscheidene kinderen tegen de achterzijde van de zetels voor zich.”

Ook enkele monitoren kwamen ten val bij het manoeuvre. “Een geluk bij een ongeval is dat de bus niet op de auto is ingereden. Dan waren de gevolgen wellicht nog erger geweest”, gaat Johan Cornière van ’t Weyneshof verder. “We hebben alle kinderen laten uitstappen en hen laten verzamelen op de parking van bakkerij Carl. Daar voerden de medische diensten ook een triage uit. Om te kijken wie verzorging nodig had en wie niet.”

Volgens de politie en de waarnemende burgemeester werden negen kinderen en één monitor naar het ziekenhuis gebracht.

Vervangende bus

De Rijmenamseweg werd afgesloten voor de vaststellingen van de politie. Het verkeer werd lokaal omgeleid.

“De kinderen die ongedeerd waren gebleven, zijn met een vervangende bus naar hun bestemming gebracht. Maar uiteraard zijn ze met de nodige vertraging thuis aangekomen. We hebben ook onmiddellijk een bericht via de sociale media en onze website verspreid om de ouders op de hoogte te brengen van het voorval en om duidelijk te stellen dat er niemand erg aan toe was.”

Iedereen naar huis

Alle slachtoffers werden naar het Imeldaziekenhuis overgebracht. “Vrij snel kwam het verlossende bericht dat niemand in het ziekenhuis moest blijven en dat iedereen in de loop van de avond naar huis mocht. Een pak van ieders hart”, aldus nog Cornière.