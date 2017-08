Antwerpen - Verhalen van vroeger vervagen mettertijd. Soms worden ze ook stevig aangedikt. En soms zijn ze gewoon ook niet waar. In deze reeks leggen we de Antwerpse stadslegendes of broodjeaapverhalen aan de leugendetector. Deze week: wij, sinjoren.

Belangrijk of beroemd zijn, is de droom van velen. En soms heeft die droom ook een naam. Antwerpenaars noemen zich graag Sinjoren. Het is een eretitel. Sinjoor klinkt beter dan de bijnaam van de Mechelaars ...